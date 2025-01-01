Алёна Бронникова Авиарейс из Перми в Санкт-Петербург снова отменили 6 июля Задержаны вылеты ещё в шесть городов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Авиарейс № ДР570 сообщением Пермь — Санкт-Петербург снова оказался отменённым 6 июля. По данным онлайн-табло Международного аэропорта Пермь, самолёт авиакомпании «Победа» должен был вылететь в 05:40. Отменён также рейс с вылетом из Санкт-Петербурга в Пермь, который должен был прибыть в 04:55.

В данный момент также задержаны прилёты и вылеты из пермского аэропорта по шести направлениям. В том числе, на 1,5 суток отложен рейс EO 1105 «Пермь — Минск» компании «Икар», на 10 часов — рейс СУ 1657 «Пермь — Москва (Шереметьево)» компании «Аэрофлот», на 2,5 часа — рейс «Победы» ДР 362 «Пермь — Сочи», почти на 2,5 часа рейс «Аэрофлота» СУ 1203 по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево). Также с 20:00 до 22:50 перенесён рейс IO 483 авиакомпании «ИрАэро» в Баку и с 21:30 6 июля до 01:00 7 июля перенесён рейс N4960 Nordwind Airlines в Махачкалу.

По данным табло прилётов на завтрашний день, с опозданием прилетят ещё два самолёта. Прилёт рейса N4884 из Калининграда в Пермь перенесён с 20:30 6 июля на 00:00 7 июля, а прилёт из Шереметьево отложен с 00:45 до 05:15.

Согласно данным Росавиации, для обеспечения безопасности полётов в нескольких российских городах вводились временные ограничения. Пулково (Санкт-Петербург) аэропорт был закрыт на два часа ночью, к 2:30 (по мск) ограничения были сняты. В соцсетях и СМИ появилась информация о коллапсе в столичных и петербургском аэропортах из-за введённых ограничений.

По информации Пулково, воздушная гавань на 6 июля работает в штатном режиме. Всего был запланирован 571 рейс, из них 100 международных, на длительное время были задержаны 22 рейса. Ночью сообщалось об отмене 74 рейсов.

Накануне в связи с ограничениями временными закрытиями нескольких аэропортов из-за атаки украинских дронов в Перми были задержаны несколько рейсов, два — в Москву и Санкт-Петербург — отменены.

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