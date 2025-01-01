В Пермском аэропорту длительно задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Минск Самолёт из Махачкалы ожидается с пятичасовым опозданием Поделиться Твитнуть

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В аэропорту Перми объявили о длительных задержках девяти рейсов на прилёт и вылет, а два утренних рейса 5N 583 и 5N 584 из Санкт-Петербурга и обратно были вовсе отменены.

В частности, отложено прибытие следующих рейсов: ДР 569 из Санкт-Петербург (до 11:30, на 6,5 часов), N4 1106/EO 1106 из Минска (до 17:05, на 5,5 часов), FV 6129 из Сочи (до 14:15, задержка 8,5 часов), FV 6583 из Сакнкт-Петербурга (до 18:20, задержка 5 часов), N4 959 из Махачкалы (до 5:00 6 июля, задержка на 5,5 часов).

На вылет задерживаются рейсы ДР 570 в Санкт-Петербург (до 11:50, на 6 часов), FV 6130 в Сочи (до 15:05 на 8,5 часов), N4 1105/EO 1105 в Минск (до 17:50, на 5 часов), FV 6584 в Санкт-Петербург (до 19:20, на 5 часов).

Задержки рейсов Санкт-Петербург-Пермь и Пермь-Санкт-Петербург в Росавиации объяснили временным закрытием аэропорта Пулкова 5 июля из-за угрозы атак украинских беспилотников.

Остальные задержки, как сообщили в Большом Савино, вызваны поздним прибытием самолётов.

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