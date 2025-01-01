Алёна Бронникова В рейтинге по уровню отраслевых зарплат Пермь поднялась на три строчки Отрасль IT и связи остаётся в городе самой доходной Поделиться Твитнуть

Пермь заняла 44 место в рейтинге 100 российских городов по уровню зарплат в отраслях, составленном РИА Новости. Это на три позиции выше, чем годом ранее. Для исследования использовалась официальная статистика по средним зарплатам за I квартал 2025 года.

Как и в прошлом году, самой доходной отраслью в краевой столице стала «IT и связь». Специалисты этой сферы в среднем зарабатывают 103 тыс. руб. в месяц. В 2024 году показатель сложился на уровне 92 тыс. руб.

Первые строчки рейтинга также заняли Южно-Сахалинск, где самые высокие зарплаты зафиксированы в добывающей отрасли (в среднем 445 тыс. руб. в месяц), и Москва — в сфере «Банки и финансовые услуги» (293 тыс. руб.). Тюмень опустилась на седьмое место, а на третьем в этом году оказался Анадырь, здесь больше всего получают работники строительной сферы (282 тыс. руб.).

Топ-11 городов составили те локации, где оплата труда в самых доходных отраслях превышает 200 тыс. руб. за месяц. В 40 городах показатель выше 100 тыс. руб. Самые низкие показатели — в Элисте (госслужба, 54 тыс. руб.), Владикавказе (энергетика, 57 тыс. руб.) и Магасе (госслужба, 61 тыс. руб.).

Самой доходной отраслью IT и связь оказалась в 15 городах, из них самые высокие зарплаты — в Красногорске (248 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (193 тыс. руб.) и Екатеринбурге (155 тыс. руб.). В 18-ти городах больше всего получают специалисты профессиональной и научной деятельности, больше всего в Череповце (229 тыс. руб. в месяц). Ещё в 16 городах — обрабатывающих производств, больше всего в Петропавловске-Камчатском (202 тыс. руб.). Единственным городом, где самый высокодоходной отраслью стали развлечения и спорт, оказался Сочи (99 тыс. руб.).

Весной сообщалось, что Пермский край ухудшил позиции в аналогичном рейтинге, опустившись с 40 на 42 место. Самые высокие зарплаты в Прикамье получают сотрудники химической промышленности — в среднем 95 тыс. руб.

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