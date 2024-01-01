Алёна Бронникова Пермь улучшила позиции в рейтинге российских городов по зарплатам Столица Прикамья заняла 47 место, поднявшись на четыре строчки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь улучшила свои позиции в рейтинге 100 российских городов по уровню зарплат в отраслях. Исследование подготовили эксперты РИА Новости на основе данных Росстата. Для подготовки рейтинга использовалась информация по средним зарплатам с учётом подоходного налога за первый квартал 2024 года у сотрудников крупных организаций, где занято не менее 3% жителей региона.

Согласно представленным данным, Пермь оказалась на 47 месте. По сравнению с прошлогодним рейтингом город поднялся на четыре строчки — с 51 места. Как и в прошлом году, самой доходной отраслью оказалась «IT и связь». Средняя зарплата в 2024 году составила 92 тыс. руб. в месяц, в 2023-м — 76 тыс. руб.

Лидерами рейтинга 2024 года стали Южно-Сахалинск, Москва и Тюмень. В этих городах отраслями с наивысшей зарплатой оказались добывающая отрасль (443 тыс. руб. в месяц), банки и финансовые услуги (294 тыс. руб.) и добывающая отрасль (267 тыс. руб.) соответственно. В пятёрку также вошли Череповец, где сотрудники профессиональной и научной деятельности в среднем получают 226 тыс. руб. ежемесячно, и Салехард, где госслужащие зарабатывают в среднем 209 тыс. руб.

Самая высокая средняя зарплата в сфере IT и связи была зафиксирована в Санкт-Петербурге, который занял 10 место — 180 тыс. руб. в месяц, Красногорске — 177 тыс. руб. (11 место) и Екатеринбурге — 129 тыс. руб. (19 место).

Нижние строчки топ-100 городов по уровню зарплат заняли Элиста, где самой доходной отраслью оказалась госслужба, а средняя зарплата составила 50 тыс. руб. в месяц. А также Тамбов (обрабатывающие производства) и Майкоп (госслужба), средняя оплата труда — по 53 тыс. руб.

Аналитики отмечают, что в 2023 году номинальные среднемесячные зарплаты в России в среднем выросли на 14,6%, в этом году положительная динамика сохраняется. Этот показатель в первом квартале увеличился на 19,5%, средняя зарплата составила 80,6 тыс. руб.

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