В рейтинге отраслевых зарплат Прикамье опустилось на две строчки Самые высокие зарплаты в регионе получают сотрудники химической промышленности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прикамье оказалось на 42 строчке в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях. Такие данные приводит «РИА Новости» за 2024 год.

Самые высокие зарплаты в Пермском крае, как и годом ранее, оказались в отрасли химической промышленности. Средняя зарплата за год выросла с 78 до 95 тыс. руб., при этом в 2023 году регион занимал 40 место в рейтинге.

По словам экспертов, на рынке руда в прошлом году наблюдался кадровый дефицит, что увеличило конкуренцию и уровень заработной платы и привело к обновлению минимумов по безработице. Номинальные зарплаты в среднем по стране выросли на 18,3% до 76,5 тыс. руб. (с учётом выплаты НДФЛ). В разрезе регионов и отраслей ситуация была неоднородной, разница зарплат в абсолютных величинах превышала почти шесть раз.

Так, в тройке лидеров по-прежнему оставались Сахалинская область, где отраслью с наивысшей зарплатой стала добыча нефти и газа, средняя зарплата — 317 тыс. руб., Москва — финансовые услуги, 302 тыс. руб., а также ЯНАО — добыча нефти и газа, 244 тыс. руб. Аутсайдерами — Калмыкия, Ингушетия и Чечня, где самые высокие зарплаты оказались в сфере госслужбы (54 тыс., 57 тыс. и 60 тыс. руб. соответственно). В среднем по России самые высокие зарплаты получали сотрудники отрасли финансовых услуг - в размере 179 тыс. руб.

Ранее эксперты подсчитали, что в Прикамье за два года средние зарплатные ожидания в регионе увеличились на 50%, а средние предлагаемые зарплаты — на 34%. Наибольший разрыв в пользу предлагаемых зарплат наблюдался в октябре 2024 года, когда предложения превышали ожидания на 10 274 руб.

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