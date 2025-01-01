Зарплатные ожидания в Пермском крае выросли на 50% А предложения — на 34% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Онлайн-платформа по трудоустройству hh.ru провела анализ динамики заработных плат в Пермском крае за период с 2023 по 2025 год, сравнив предложения работодателей и ожидания соискателей.

К февралю 2025 года медианные значения этих показателей практически сравнялись, составив около 60 тыс. руб.: 60 327 руб. предлагали компании, а 60 тыс. руб. ожидали кандидаты.

За два года средние зарплатные ожидания в регионе увеличились на 50% (+20 тыс. руб., с 40 тыс. руб. в феврале 2023 года), а средние предлагаемые зарплаты — на 34% (+15 327 руб., с 45 тыс. руб. в феврале 2023 года).

Наибольший разрыв в пользу предлагаемых зарплат наблюдался в октябре 2024 года, когда предложения превышали ожидания на 10 274 руб. (60 274 и 50 тыс. руб. соответственно).

Опрос hh.ru среди работодателей показал, что рост зарплат продолжится в 2025 году: 63% компаний планируют повысить оклады, при этом 42% ориентируются на уровень инфляции, а 21% — на ситуацию на рынке труда и запросы работников.

По мнению Натальи Даниной, эксперта hh.ru, интенсивная конкуренция за кадры привела к значительному росту зарплат с середины 2023 года, однако в 2025-м темпы роста замедлятся из-за финансовых ограничений бизнеса.

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