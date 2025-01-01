В структуре министерства ЖКХ Пермского края сменился директор Руководителем ЦРЖКХ стал Эдуард Иванов Поделиться Твитнуть

Эдуард Иванов возглавил ГБУ ПК «ЦРЖКХ», о чём свидетельствуют записи в ЕГРЮЛ, обновлённые 23 июня. Предыдущим руководителем организации был Игорь Зелененко. Согласно Rusprofile, Иванов занимается управленческой деятельностью в Пермском крае с 2013 года. До этого он занимал пост директора в МКУ «Управление капитального строительства».

ЦРЖКХ функционирует как подразделение краевого министерства ЖКХ, пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Основная задача этой государственной структуры — оказание услуг и выполнение работ в секторе жилищно-коммунального хозяйства, включая вопросы тарифного регулирования и благоустройства территорий.

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