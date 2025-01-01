Пермский завод «Машиностроитель» возглавил Александр Шафранович Он стал руководителем предприятия в конце июня Поделиться Твитнуть

По решению Совета директоров АО «Пермский завод «Машиностроитель» генеральным директором предприятия назначили Александра Шафрановича. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе завода.

Он возглавил предприятие 23 июня.

«Ранее А.А. Шафранович работал на различных руководящих должностях на предприятиях Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ)», — отметили на предприятии.

С декабря 2024 года Шафранович был гендиректором АО «Звезда-Стрела» (входит в КТРВ).

Пермский завод «Машиностроитель» производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии и пр.

Ранее «Новый компаньон» писал, что исполнительным директором завода «Машиностроитель» стал Михаил Пепеляев. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по производству.





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