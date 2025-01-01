Исполнительным директором пермского завода «Машиностроитель» стал Михаил Пепеляев Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по производству Поделиться Твитнуть

Михаил Пепеляев занял пост исполнительного директора на пермском заводе «Машиностроитель». Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». До этого назначения Пепеляев занимал должность заместителя генерального директора по производству, а его стаж работы на данном оборонном заводе составляет более 20 лет (с 2002 года).

Ранее стало известно об уходе с поста генерального директора «Машиностроителя» Владимира Ломаева, который руководил заводом почти 26 лет. Одновременно с этим корпорация «Тактическое ракетное вооружение», являющаяся владельцем предприятия, приняла решение о реорганизации системы управления. Генеральным директором назначен Андрей Горяев, прибывший из АО «ВПК «НПО машиностроения», который также возглавляет Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, имеющий тесные связи с «Машиностроителем».

По словам источников, Владимир Ломаев продолжит свою деятельность на заводе в роли советника руководителя. Михаила Пепеляева характеризуют как высококвалифицированного специалиста и члена управленческой команды Ломаева.

Пермский завод «Машиностроитель» специализируется на производстве ракетно-космической техники, авиационного оборудования, оборудования для нефтегазовой промышленности, а также газопоршневых электростанций и грузоподъёмных кранов. Контрольный пакет акций, а именно 79%, принадлежит ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (Реутов), входящему в ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Сама корпорация напрямую контролирует 21% акций предприятия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.