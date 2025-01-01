Алёна Бронникова Иск минимущества Прикамья к экс-оператору пещеры в Кунгуре принят к производству Заседание назначено на сентябрь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Прикамья принял к производству исковое заявление регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности к бывшему оператору Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс». Информация опубликована в картотеке суда.

Предварительное заседание по иску краевых властей о расторжении договора аренды земельного участка назначено на 2 сентября. Судья — Наталья Гусельникова. В качестве третьих лиц привлечены Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу и управление имущественных и земельных отношений администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края.

Напомним, после того, как Роснедра отозвали лицензию у «Сталагмит-Экскурс» на право пользования недрами для ведения экскурсионной деятельности, в июне краевое минимущество обратилось в суд с иском о расторжении договора аренды участка у входа в Кунгурскую пещеру. В ведомстве уточнили, что участок был предоставлен ответчику как необходимый для осуществления пользования недрами на основании лицензии.

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