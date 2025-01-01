Алёна Бронникова Власти Прикамья аннулируют договор с арендатором участка у входа в Кунгурскую пещеру Иск пока не принят к производству Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края намерено расторгнуть договор аренды участка у входа в Кунгурскую пещеру с бывшим оператором пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс» в связи с отзывом лицензии у компании на недропользование. Об этом сообщили в ведомстве.

«Земельный участок у входа в пещеру по договору аренды был предоставлен ООО «Сталагмит-Экскурс» как участок, необходимый для осуществления пользования недрами на основании лицензии. В связи с отзывом лицензии на недропользование у «Сталагмит-Экскурс» Роснедрами аннулируется основание данного договора», — сообщили «Новому компаньону».

Лицензию у «Сталагмит-Экскурс» Роснедра аннулировали в мае. В июне стартовал процесс возврата ряда объектов в пещере в распоряжение государства. В июне Краевое минимущество направило в арбитражный суд иск к обществу. Заявление было зарегистрировано 23-го числа. По данным картотеки суда, пока иск не принят к производству.

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