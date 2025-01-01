Алёна Бронникова Минимущество Прикамья обратилось в суд с иском к экс-оператору Кунгурской пещеры Пока заявление не принято к производству Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья направило в краевой арбитражный суд исковое заявление к бывшему оператору Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс».

По данным картотеки суда, заявление было зарегистрировано 23 июня, ведомство также направило ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов. В данный момент иск не принят к производству.

«Новый компаньон» направил в минимущество запрос информации о требованиях к ООО. На момент публикации новости комментарий не был получен.

В мае Роснедра аннулировали бессрочную лицензию, выданную «Сталагмит-Экскурс» на право пользования недрами для целей экскурсионной деятельности в пределах особо охраняемой природной зоны «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». В июне стартовал процесс возврата в распоряжение государства ряда объектов, находящихся в пещере. Предварительное слушание по иску прокуратуры о признании неправомерным оформления права собственности на экскурсионную тропу и электро- и телефонные коммуникации запланировано на 25 июня.

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