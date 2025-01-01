В Прикамье начинается суд об изъятии тропы Кунгурской ледяной пещеры в госсобственность Предварительное заседание назначено на 25 июня Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Стартовал процесс возврата ряда объектов, находящихся в Кунгурской ледяной пещере, в распоряжение государства. Прокуратура Кунгурского района обратилась в суд с иском о признании неправомерным оформления права собственности на экскурсионную тропу, а также на электро- и телефонные коммуникации. Предварительное слушание по данному делу запланировано на 25 июня.

По мнению контролирующего органа, компания «Сталагмит-Экскурс» осуществила приватизацию указанных объектов с нарушением закона. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на доступности пещеры для посетителей.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Российское агентство по управлению недрами аннулировало бессрочную лицензию, выданную ООО «Сталагмит-Экскурс», на право пользования недрами для целей экскурсионной деятельности в пределах особо охраняемой природной зоны «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера».

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