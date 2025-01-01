У оператора Кунгурской пещеры в Пермском крае отозвали лицензию Коллективу, обслуживающему пещеру, будет предложено перейти в структуру нового недропользователя Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Российское агентство по управлению недрами аннулировало бессрочную лицензию, выданную ООО «Сталагмит-Экскурс», на право пользования недрами для целей экскурсионной деятельности в пределах особо охраняемой природной зоны «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Источники издания отметили, что предшествующие проверки, проведённые Росприроднадзором и министерством природных ресурсов, выявили ряд нарушений экологического законодательства. Несмотря на требование Роснедр об их устранении, этого не произошло.

В частности, в ходе проверок было установлено, что на особо охраняемой территории проводилось бурение. Скважина, пробуренная в 2018 году для геологических изысканий, не имела необходимой экспертизы проектной документации. Кроме того, компетентные органы не получили информацию о составе извлечённого керна и особенностях породы, что также квалифицируется как отдельное нарушение.

ООО «Сталагмит-Экскурс» получило лицензию на недропользование в конце 2006 года со сроком действия до 31 декабря 2500 года. Компания специализируется на оказании туристических услуг. По результатам 2024 года выручка компании превысила 192 млн руб., а чистая прибыль составила более 62,39 млн руб.

В апреле глава министерства природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович обратился к членам Совета Федерации РФ с просьбой о поддержке в вопросе приведения права пользования недрами пещеры в соответствие с законодательством.

Министерство природных ресурсов Пермского края сообщило, что новая лицензия будет выдана федеральным лицензирующим органом в установленном порядке. «Пещера является уникальным объектом всемирного значения, поэтому будут приняты все меры по её сохранению. Коллективу, обслуживающему пещеру, будет предложено перейти в структуру нового недропользователя», — заявили в ведомстве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.