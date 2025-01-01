Алёна Бронникова Режим беспилотной опасности в Пермском крае снят Он действовал в течение трёх часов Поделиться Твитнуть

В Пермском крае снят режим «Беспилотная опасность», который был объявлен вечером 6 июля. Об этом в 00:50 7 июля сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Напомним, в 21:50 по местному времени в Прикамье вводился режим беспилотной опасности. Как уточнили в региональном министерстве территориальной безопасности, решение было принято в связи с фиксацией инцидентов с участием беспилотников в соседних регионах. На момент введения режима все оперативные службы находились в полной готовности для предотвращения возможных угроз.

В международном аэропорту Пермь ограничения на приём и выпуск воздушных судов на этот период не вводились.

Напомним, ранее режим «Беспилотная опасность» вводился на несколько часов в Прикамье днём 4 июля из-за атак БПЛА на соседние регионы. Воздушная гавань Перми также закрывалась для обеспечения безопасности полётов. Вечером в соцсетях появились видеокадры, запечатлевшие беспилотный летательный аппарат в окрестностях пермского нефте- и газоперерабатывающего комплекса. По информации минтербеза, полёт был заранее согласован с Росавиацией, и основания для беспокойства и угрозы безопасности горожан отсутствовали.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.