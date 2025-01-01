Алёна Бронникова В Пермском крае ввели режим беспилотной опасности Режим введён в 21:50 6 июля Поделиться Твитнуть

Фото: скрин экрана, приложение МЧС

Алина Наумова

В Пермском крае вновь объявлен режим беспилотной опасности. Информация от РСЧС появилась вечером 6 июля в официальном приложении МЧС. Пользователям пришли уведомления на телефон.

«Беспилотная опасность объявлена на территории Пермского края 6 июля в 19:50 (мск). Будьте внимательны и осторожны. Номер вызова экстренных служб — 112», — говорится в уведомлении, которые получили жители региона.

Ранее режим беспилотной опасности был объявлен днём 4 июля и действовал около 4,5 часов. На это время был закрыт аэропорт Большое Савино, у пользователей наблюдались перебои с мобильным интернетом. На момент публикации не сообщалось о закрытии аэропорта.

Согласно рекомендациям МЧС, при угрозе атаки БПЛА, если вы оказались на улице, нужно немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Если перемещаетесь на транспорте — покинуть его и найти укрытие. Если вы находитесь в здании, по возможности нужно опуститься на нижние этажи, но не пользоваться лифтом, или найти в квартире место без окон между несущих стен. Ни в коем случае нельзя подходить к окнам, при обнаружении БПЛА нельзя подходить к упавшему устройству и трогать его — необходимо сразу сообщить по телефону в экстренные службы.

UPD:

По информации Министерства территориальной безопасности Пермского края, режим "Беспилотной опасности" в регионе объявлен в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз.

В пресс-службе аэропорта Пермь "Новому компаньону" сообщили, что ввод ограничений на приём и выпуск воздушных судов пока под вопросом.

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