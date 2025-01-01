Алёна Бронникова Первая в Перми «цифровая» кофейня «Дринкит» начала работу Всего планируется запуск четырёх точек Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

В Перми открылась первая в городе «цифровая» кофейня федеральной сети «Дринкит», точка расположена в ТЦ «Айсберг», на ул. Попова, 16. Об этом свидетельствуют данные в 2ГИС. Средний чек составляет 350 руб., заведение рассчитано менее чем на 10 посетителей. В меню представлены салаты, сэндвичи и напитки.

К открытию также готовятся ещё три филиала, все они будут расположены в центре города. В частности, точки займут площадки iMall эспланада (ул. Петропавловская, 73а), в здании на ул. Ленина, 72а и в деловом центре «Рим» (ул. Белинского, 6б).

Как ранее писал «Новый компаньон», бренд был приобретён Фёдором Овчинниковым, основавшим также сеть пиццерий Dodo, у предпринимательницы Анастасии Никитиной. Она присоединилась к команде Dodo для развития данного проекта. Уникальность кофеен заключается в возможности заказа кофе через приложение с индивидуальным выбором добавок.

В Перми кофейни будут открыты по франшизе. По информации на официальном сайте сети, в краевой столице проект развивает ООО «Проект Пермь». Как указано в выписке из ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Москве 19 января 2024 года для ведения деятельности ресторанов и услуг по доставке питания. У ООО есть девять соучредителей, большая доля из которых (65%) принадлежит директору Андрею Елькину, который также владеет долями ещё 10 действующих компаний, связанных с общепитом.

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