В Перми откроют вторую кофейню «Дринкит» Она будет находиться на улице Ленина Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал in vino papulos

В центре Перми планируется открыть вторую кофейню «Дринкит». Об этом сообщает телеграм-канал in vino papulos.

Сообщается, что она появится на ул. Ленина, 72а к Новому году. Ещё одна точка будет в «Айсберге».

Как ранее писал «Новый компаньон», «цифровая» кофейня «Дринкит» Фёдора Овчинникова, основавшего сеть пиццерий Dodo, начала работу в Перми в начале 2025 года. Сейчас аналогичные заведения работают в Екатеринбурге, Омске и Казани.

Основатель Dodo Pizza Фёдор Овчинников в 2020 году приобрёл бренд «Дринкит» у предпринимательницы Анастасии Никитиной, которая примкнула к команде Dodo для развития данного проекта. Уникальность сети заключается в возможности заказа кофе через приложение с индивидуальным выбором добавок.

В конце октября 2024 года в компании заявляли, что планируют увеличить количество точек в Москве до 400, в Санкт-Петербурге до 100, а в других городах-миллионниках — до 300.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.