В 2025 году в Пермь зайдёт сеть «цифровых» кофеен «Дринкит» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Цифровая» кофейня «Дринкит» Фёдора Овчинникова, основавшего сеть пиццерий Dodo, начнёт работу в Перми в начале 2025 года. Руководитель «Дринкит Россия» Александр Умаров сообщил о предстоящем открытии на партнёрском съезде, уточнив, что кофейня будет работать по франшизе. Об этом пишет ИА «Текст».

Кроме Перми, «Дринкит» планирует запуск дополнительных точек в Екатеринбурге, Омске и Казани.

Основатель Dodo Pizza Фёдор Овчинников в 2020 году приобрёл бренд «Дринкит» у предпринимательницы Анастасии Никитиной. По информации vc.ru, Никитина примкнула к команде Dodo для развития данного проекта. Уникальность сети заключается в возможности заказа кофе через приложение с индивидуальным выбором добавок.

На сайте «Дринкит» сообщается, что компания уже открыла более 45 кофеен в России, Казахстане, ОАЭ. Среди амбициозных планов — увеличить количество точек в Москве до 400, в Санкт-Петербурге до 100, а в других городах-миллионниках — до 300.

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