Столкновение самолёта с птицей в Перми расследует транспортная прокуратура Поделиться Твитнуть

фото: Уральская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура начала расследование инцидента, случившегося 3 июля. При посадке в аэропорту Перми самолет Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании Smartavia, столкнулся с птицей. Она попала в лобовое стекло самолета.

Несмотря на инцидент, посадка прошла успешно, на борту находились 190 пассажиров. Никто из них не пострадал, и расписание рейсов не было нарушено.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам прокурорской проверки будет дана оценка мерам, принимаемым для обеспечения безопасности полетов от птиц.

Ранее об инциденте сообщал Telegram-канал Aviaincident. Согласно информации издания, происшествие случилось с cамолётом, имеющим регистрационный номер RA-73661. Столкновение с птицей случилось на высоте 400 футов (120 м). Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 3 июля в Пермь прибывал один рейс авиакомпании SmartAvia — из Санкт-Петербурга.

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