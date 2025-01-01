При заходе на посадку в Перми самолёт столкнулся с птицей
В четверг, 3 июля, во время снижения перед посадкой в пермском аэропорту Большое Савино самолёт столкнулся с птицей, об этом сообщает Telegram-канал Aviaicident.
Согласно информации издания, происшествие случилось с cамолётом Boeing 737-800 (регистрационный номер RA-73661), принадлежащий авиакомпании SmartAvia. Столкновение с птицей случилось на высоте 400 футов (120 м).
Несмотря на это, экипажу удалось успешно завершить посадку воздушного судна.
Telegram-канал не уточнил, о каком рейсе идёт речь. Согласно онлайн-табло аэропорта, 3 июля в Пермь прибывал один рейс авиакомпании SmartAvia из Санкт-Петербурга.
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