На горе Крестовая в Прикамье установили металлический крест Ранее на горе стоял деревянный крест Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по туризму Пермского края

На вершине горы Крестовая в Губахе установили новый крест, сделанный из металла. Минтуризма Пермского края сообщает, что его вес составляет 500 кг, а высота — 6 м.

Отмечается, что металлический крест является заменой деревянного, который «отслужил свой срок».





Крест на гребне горы Крестовой появился в XVIII веке, когда в её окрестностях нашли месторождение железной руды. Из первого выплавленного чугуна был отлит крест. После революции он был сброшен и вернулся на место только в 2011 году.





Гора Крестовая возвышается над уровнем моря на 471,3 м. и является символом Губахи и палеонтологическим памятником природы региона.





Напомним, традиционный ландшафтный театральный фестиваль « Тайны горы Крестовой » (18+) пройдёт в Губахе на площадке у подножия горы с 5 по 8 июля. В его программе — девять разножанровых постановок нескольких театров России.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в связи с проведением фестиваля в Прикамье введён дополнительный электропоезд

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