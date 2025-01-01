Стала известна программа прикамского фестиваля «Тайны горы Крестовой» Он пройдёт с 5 по 8 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Опубликована программа фестиваля «Тайны горы Крестовой» (18+), который пройдёт в Губахе с 5 по 8 июля.

Как сообщили организаторы, кульминацией первого дня фестиваля (5 июля) станет спектакль «Бременские музыканты» московского Театра им. Моссовета.

В субботу, 6 июля, зрители увидят хореографическую постановку «Однажды рыба встала и пошла», представленную Челябинским театром современного танца.

7 июля театр «Вымысел» из Верхнего Уфалея покажет спектакль «Первая любовь Ходжи Насреддина».

В понедельник, 8 июля, в программе фестиваля значатся выступления театральных коллективов из Перми, Екатеринбурга, Губахи и других городов.

Детали о билетах, схеме проезда и другие подробности можно найти в официальной группе фестиваля.

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