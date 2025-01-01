Для зрителей фестиваля «Тайны горы Крестовой» введена дополнительная электричка из Перми На ст. Углеуральская будет организован автобусный трансфер до автовокзала в Губахе и обратно Поделиться Твитнуть

РЖД

В связи с проведением фестиваля «Тайны горы Крестовой» в Пермском крае введён дополнительный электропоезд, сообщили в РЖД.

5 и 6 июля специально для зрителей мероприятия будет курсировать электричка № 7136/7135 по маршруту Пермь—Углеуральская—Пермь. Время отправления от ст. Пермь II в 08:50, от ст. Углеуральская в 00:45.

На ст. Углеуральская будет организован автобусный трансфер до автовокзала в Губахе и обратно. Расписание автобуса скоординировано с графиком движения электропоезда.

Напомним, в ночь на 6 июля для участников фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре также назначен пригородный поезд №7167 по маршруту Кишерть—Кунгур—Пермь. Этот поезд предоставит возможность всем желающим вернуться домой после завершения торжественного открытия фестиваля. На данном маршруте будет задействован состав увеличенной вместимости — из восьми вагонов. Отправление из Кунгура запланировано на 00:52, Прибытие на станцию Пермь II ожидается в 02:49.

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