Для зрителей «Небесной ярмарки» назначена ночная электричка в Пермь И организуются ночные трамваи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская пригородная компания сообщает, что в ночь на 6 июля организуется специальный ночной электропоезд, который доставит зрителей фестиваля воздухоплавателей «Небесная ярмарка» из Кунгура, где состоится событие, в Пермь. Далее горожане смогут воспользоваться ночными трамваями.

В ППК уточнили, что электропоезд по маршруту Кишерть—Пермь II сделает остановку на платформе Шпальник, ближайшей к месту проведения фестиваля, ориентировочно с 00:55 до 01:00. На ст. Бахаревка электропоезд прибудет в 02:38, на ст. Пермь II — в 02:49.

На ст. Бахаревка пассажиры смогут пересесть на трамвай № 5, курсирующий по маршруту Бахаревка—Пермь II. А на станции Пермь II жителей и гостей города будут ждать трамваи № 7 (Пермь II—ВРЗ) и № 4 (Пермь II—Висим), которые проследуют по своим маршрутам со всеми остановками.

Расписание движения поезда Кишерть—Пермь II: отправление из Кишерти 6 июля в 00:30, далее: Кунгур 00:50-00:52, платформа Шпальник 00:55-01:00, Иренский 01:09-01:10, Ергач 01:22-01:23, Кукуштан 01:45-01:46, Юг 01:58-01:59, Мулянка 02:09-02:10, Ферма 02:26-02:27, платформа Липовая Гора 02:33-02:34, Бахаревка 02:38-02:39, платформа 1436 км 02:46-02:47, прибытие на станцию Пермь II в 02:49.

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