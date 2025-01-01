Алёна Бронникова Минобороны РФ обратилось в суд с новым иском к пермскому заводу «Телта» Сумма требований составила 29 млн рублей Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

Министерство обороны РФ 1 июля направило в Арбитражный суд Москвы новое исковое заявление к пермскому телефонному заводу «Телта». Информация появилась в картотеке судебных дел.

Сумма исковых требований составляет 29,2 млн руб. Заявление в данный момент к производству не принято.

Напомним, Минобороны России и её подразделения начали выходить с исками к «Телте» после возбуждения уголовного дела в отношении руководителей предприятия, обвиняемых в мошенничестве с гособоронзаказом. Все поступившие ранее заявления были рассмотрены в пользу минобороны истца, некоторые оспариваются в апелляции.

Июльский иск — уже третий в этом году, поступивший от минобороны. Два поступили в суд в апреле. Один из них удовлетворён в июне: ведомство взыскало с предприятия 198,4 тыс. руб. неустойки по госконтракту на ремонт телефонных аппаратов типа «Спектр» за ненаправление расчётно-калькуляционных материалов. Второй рассматривается в суде, взыскиваемая сумма составляет 62,8 млн руб., подробности не раскрываются.

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