Стало известно, за что минобороны взыскало с пермской «Телты» 55 млн рублей В суде опубликовали мотивировочную часть решения Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

В арбитражном суде обнародовали основания для многомиллионного иска, поданного Министерством обороны РФ против пермского телефонного завода «Телта».

Девятый апелляционный арбитражный суд в Москве принял к рассмотрению жалобу ОАО ПТЗ «Телта» на решение о взыскании штрафных санкций за невыполнение условий контракта с Минобороны в 2024 году. Первое заседание по делу запланировано на 15 апреля.

Сумма неустойки, подлежащей выплате, составляет 55,9 млн руб., что делает данный иск к заводу самым значительным со стороны Минобороны. Согласно информации, полученной журналистами Properm.ru, общая сумма исков к «Телте», направленных военным ведомством и его структурами в арбитраж в 2024 году, составляет около 100 млн руб.

Решение по данному делу было принято арбитражным судом Москвы ещё 27 января, однако мотивировочная часть судебного акта была опубликована только в марте. Из документа следует, что причиной спора стал срыв исполнения государственного контракта, заключённого в декабре 2023 года, на поставку оборудования на 265,5 млн руб.

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