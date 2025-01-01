Завершено расследование уголовного дела о хищении 48 млн рублей на пермской «Телты»
Три фигуранта обвиняются в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа
Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование уголовного дела против Игоря Морозова, учредителя Пермского телефонного завода «Телта» (ОАО), его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же предприятия Елены Гришиной.
Им предъявлены обвинения в совершении мошеннических действий и покушении на мошенничество в процессе выполнения государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба следкома, следствие установило, что с 2017 по 2021 год в рамках реализации государственного оборонного заказа ОАО ПТЗ «Телта» заключило контракты с государственным заказчиком на поставку средств связи на сумму свыше 1,4 млрд руб. В ходе исполнения этих контрактов Морозов, Высоков и Гришина умышленно внесли в бухгалтерские документы недостоверную информацию о завышенных расходах компании на закупку комплектующих, незаконно присвоив таким образом более 48 млн руб.
Кроме того, в 2020 и 2021 годах Морозов, Высоков и Гришина также сфальсифицировали документацию, предприняв попытку хищения бюджетных средств в размере более 16 млн руб. Однако их преступный план не был реализован, поскольку их действия были выявлены и пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
По ходатайству следователя Следственного комитета России, суд избрал для Морозова и Высокова меру пресечения в виде содержания под стражей, а для Гришиной — домашний арест.
В ходе следствия по уголовному делу на имущество Морозова, включая акции ОАО ПТЗ «Телта» и объекты недвижимости, был наложен арест на общую сумму, превышающую 333 млн руб.
Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
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