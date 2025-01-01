Завершено расследование уголовного дела о хищении 48 млн рублей на пермской «Телты» Три фигуранта обвиняются в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование уголовного дела против Игоря Морозова, учредителя Пермского телефонного завода «Телта» (ОАО), его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же предприятия Елены Гришиной.

Им предъявлены обвинения в совершении мошеннических действий и покушении на мошенничество в процессе выполнения государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба следкома, следствие установило, что с 2017 по 2021 год в рамках реализации государственного оборонного заказа ОАО ПТЗ «Телта» заключило контракты с государственным заказчиком на поставку средств связи на сумму свыше 1,4 млрд руб. В ходе исполнения этих контрактов Морозов, Высоков и Гришина умышленно внесли в бухгалтерские документы недостоверную информацию о завышенных расходах компании на закупку комплектующих, незаконно присвоив таким образом более 48 млн руб.

Кроме того, в 2020 и 2021 годах Морозов, Высоков и Гришина также сфальсифицировали документацию, предприняв попытку хищения бюджетных средств в размере более 16 млн руб. Однако их преступный план не был реализован, поскольку их действия были выявлены и пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

По ходатайству следователя Следственного комитета России, суд избрал для Морозова и Высокова меру пресечения в виде содержания под стражей, а для Гришиной — домашний арест.

В ходе следствия по уголовному делу на имущество Морозова, включая акции ОАО ПТЗ «Телта» и объекты недвижимости, был наложен арест на общую сумму, превышающую 333 млн руб.

Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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