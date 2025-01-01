В Перми во время сильного дождя затопило здание госуниверситета Причиной стал разрыв трубы Поделиться Твитнуть

Фото: ГИС-центр ПГНИУ

В четверг, 3 июля, во время сильного дождя и грозы, в одном из зданий Пермского национального исследовательского университета (ПГНИУ) вода подтопила лестницы.

Видео с подтоплением было опубликовано в соцсетях ГИС-центра ПГНИУ. На кадрах видно, что вода вытекает из трубы и течёт вниз по лестницам.





«Крыша ГИС-центра ПГНИУ не выдержала море желающих приобрести Атлас города Перми! Делимся шокирующими кадрами с места событий. Проклятие Посейдона или проделки конкурентов?», — подписали авторы.





Профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов сообщил «Новому компаньону», что потоп произошёл не в ГИС-центре, а в Естественнонаучном институте ПГНИУ. Причиной инцидента стала необычная конструкция системы: стоки с крыши проходят через трубы внутри здания, что и привело к их разрыву.





Ранее «Новый компаньон» писал , что в Соликамске произошёл прорыв трубы теплосети, находящейся в ведении городской коммунальной службы, что вызвало полное затопление подвального этажа, где располагалось кафе.

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