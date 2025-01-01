В Пермском крае из-за аварии на теплотрассе горячей водой затопило кафе Поделиться Твитнуть

фото: pvproductions

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В Соликамске в результате коммунальной аварии помещение кафе затопило кипятком. Благодаря участию судебных приставов, владелица заведения получила компенсацию от муниципального предприятия за нанесённый ущерб.

Как рассказали в ГУФССП по региону, прорыв трубы теплосети, находящейся в ведении городской коммунальной службы, вызвал полное затопление подвального этажа, где располагалось кафе. Несмотря на вызов аварийной бригады, остановить поток кипятка удалось лишь спустя 10 часов. Инцидент повредил приборы учёта тепла, внутреннюю отделку кафе и крыльцо, из-за размытия почвы.

Владелица кафе обратилась с претензией к МУП, но, не получив ответа, была вынуждена обратиться в суд, а затем — к судебным приставам.

В отдел судебных приставов Соликамска поступил исполнительный лист о взыскании с МУП около 700 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба.

Руководство организации было предупреждено о начале исполнительного производства, возможности наложения штрафов и ареста имущества в случае неуплаты.

Однако принудительные меры не потребовались. Предприятие оперативно перечислило полную сумму компенсации.

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