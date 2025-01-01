Алёна Бронникова Уголовное дело на утаившего 339 млн рублей главы молкомбината в Прикамье прекращено Налоговая недоимка выплачена добровольно Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Прикамье прекращено уголовное преследование директора ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» Сергея Хазова, уклонившегося от налоговых выплат на сумму 339 млн руб. Как сообщили Properm.ru в прокуратуре, соответствующее постановление было вынесено следователем в конце июня.

Предприятие погасило недоимку. Единый налоговый счёт был пополнен заводом на сумму 552,49 млн руб., из 212,5 млн руб. — пени, которые были зачислены в счёт погашения задолженности. Вследствие чего суд также снял обеспечение со счетов предприятия, наложенное в январе 2025 года.

Также в июне Верховный суд отказал предприятию в рассмотрении кассационной жалобы на решения налоговой в споре по льготной ставке при продаже продукции с заменителями молочного жира, тем самым признав их законными.

Весной стало известно, что в отношении Хазова возбуждено уголовное дело. Расследованием преступления, связанного с неуплатой налогов в особо крупном размере, занимался Третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР. Следствие установило, что в 2020 году директор Юговского молкомбината намеренно уклонился от перечисления налога на добавленную стоимость, общая сумма которого превысила 339 млн руб.

Тогда представители предприятия заявили, что считают вердикты судов неправомерными, а возбуждение уголовного дела расценивают как инструмент давления, лишающий компанию возможности получить рассрочку для оплаты налогов и сборов. В случае, если при прохождении всех этапов судебного разбирательства решения о допначислениях останутся в силе, необходимые выплаты в бюджет будут произведены. Вместе с тем, руководство приняло решение о переносе регистрации ООО в другой регион.

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