Из-за конфликта с ФНС Юговской молкомбинат «переезжает» из Прикамья в другой регион Какой именно, не называется Поделиться Твитнуть

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Представители ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» в беседе с корреспондентом «Коммерсантъ-Прикамье» высказали свою позицию относительно решений судебных инстанций, подтвердивших правомерность требований налоговых органов Пермского края, а также по поводу открытия нового уголовного производства.

В ЮКМП заявили, что считают вердикты судов неправомерными, а возбуждение уголовного дела расценивают как инструмент давления, лишающий компанию возможности получить рассрочку для оплаты налогов и сборов.

В организации подчеркнули, что в случае, если после прохождения всех этапов судебного разбирательства решения о дополнительных начислениях останутся в силе, комбинат произведёт необходимые выплаты в бюджет. Вместе с тем, руководство предприятия приняло решение о переносе регистрации ООО в другой регион России. Конкретный регион не был назван, однако было отмечено, что ЮКМП продолжит закупать сырье у поставщиков молока из Пермского края.

Стоит напомнить, что конфликт Юговского комбината молочных продуктов с налоговыми органами длится уже несколько лет. УФНС по Пермскому краю в разные периоды времени доначислила комбинату сначала 110 млн руб. за второй квартал 2020 года, а затем еще 945 млн руб. за период с 2017 по 2019 годы. По мнению налоговой службы, ЮКМП неправомерно применял льготную ставку НДС в размере 10% как производитель молочной продукции при продаже двух видов сычужных продуктов, которые не подпадают под категорию молочных. Соответственно, должна применяться стандартная ставка НДС в размере 20%.

Накануне стало известно об открытии в Перми уголовного дела в отношении руководителя ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) Сергея Хазова.

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