Директор молкомбината в Пермском крае скрыл от налогов 339 млн рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело против руководителя компании, занимающейся переработкой молока и изготовлением молочной продукции. Его подозревают в уклонении от налоговых выплат в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба следкома.

Следствие выяснило, что в течение 2020 года, а именно с января по март и с июля по декабрь, директор коммерческой организации в Пермском крае не уплатил налог на добавленную стоимость на сумму свыше 339 млн руб.

Данное правонарушение было обнаружено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю при взаимодействии с налоговой инспекцией.

В настоящее время следователи провели ряд обысков, идут допросы свидетелей, а также наложен арест на имущество и финансовые активы подозреваемых на сумму более 340 млн руб. Расследование данного уголовного дела продолжается.

По данным СМИ, речь идёт о директоре ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» Сергее Хазове.

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