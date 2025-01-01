СКР продолжает расследовать дело утаившего 339 млн рублей главы молочной компании Прикамья Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю продолжает расследовать уголовное дело руководителя молокоперерабатывающего предприятия, уклонившегося от налоговых выплат на сумму 339 млн руб. (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщили в следкоме региона.

По информации ведомства, расследованием преступления, связанного с неуплатой налогов в особо крупном размере, занимается Третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СК РФ.

Согласно данным следствия, в течение 2020 года, а именно с января по март и с июля по декабрь, управляющий коммерческой структурой, специализирующейся на переработке молока и производстве молочной продукции (по данным СМИ, речь идёт о директоре ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» Сергее Хазове), намеренно уклонился от перечисления налога на добавленную стоимость, общая сумма которого превысила 339 млн руб.

В СК отметили, что противоправная деятельность была выявлена сотрудниками ФСБ при содействии налоговой службы.

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия, включая обыски и допросы свидетелей. С целью обеспечения возмещения ущерба, наложен арест на имущество и денежные средства подозреваемых на общую сумму, превышающую 340 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.

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