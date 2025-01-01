Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми открылся Всероссийский конгресс антропологов и этнологов В рамках конгресса состоится выездное заседание в Хохловке Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

В Перми 2 июня открылся XVI Конгресс антропологов и этнологов России. Такие конгрессы проводятся с 1995 года; в Перми этнографический конгресс такого уровня проводится впервые.

Торжественное открытие и пленарное заседание конгресса состоялись в Большом зале филармонии. К учёным со всей России и из-за рубежа с приветственными словами обратились заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, доктор экономических наук Магомедсалам Магомедов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и директор Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Олег Плехов.

На пленарном заседании состоялись доклады учёных из Китая, Словакии, Казахстана, Кыргызстана, представителей ведущих научных институтов России. В числе докладчиков был директор Института гуманитарных исследований Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, доктор исторических наук Александр Черных с докладом «Нематериальное этнокультурное достояние в России: предметное поле и подходы к сохранению и актуализации».

Конгресс собрал более 1500 участников из 73 регионов России и 23 стран. Работа секций продолжится до 5 июня. Главная тематика конгресса — вопросы межкультурного взаимодействия и сохранения традиций разных народов. В программе запланировано 68 тематических секций и круглых столов.

Событие приурочено к 100-летию Коми-Пермяцкого округа — первого национального округа в составе Советского Союза. Коми-пермяцкой тематике в программе конгресса отводится особое место. Секция № 1 работает по тематике «Коми-пермяки в этнокультурном пространстве Урала».

4 июля в рамках конгресса круглый стол «Культурное наследие народов России в экспозиционно-выставочной деятельности музеев под открытым небом» состоится на территории Архитектурно-этнографического музея «Хохловка». Актуальные вопросы деятельности музеев-заповедников обсудят представители соответствующих учреждений из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Нижнего Новгорода, Бурятии, Архангельска и Амурской области. В программе выездного заседания, кроме круглого стола, — открытие выставки «Отроки и зумеры» (0+), подготовленной музеем-заповедником «Кижи», и презентация гастрономического проекта Пермского краеведческого музея «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах».

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