Осуждённый за госизмену пермский экс-чиновник вторично пытается обжаловать приговор Жалоба будет рассмотрена после 25 июля Поделиться Твитнуть

Антон Галэта* / фото: legart.livejournal.com

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге 2 июля принял к рассмотрению кассационную жалобу осужденного за госизмену и терроризм бывшего служащего мэрии Перми Антона Галэты*. Информацию в картотеке дела обнаружили в ProPerm.ru.

Жалоба будет рассматриваться коллегией Кассационного военного суда в Новосибирске после 25 июля. До этой даты сторон могут направлять в суд возражения на жалобу.

Как сообщал «Новый компаньон», Антон Галэта*, бывший сотрудник департамента дорог и транспорта администрации Перми и МКУ «Содержание казённого имущества», в марте 2024 года был приговорён Центральным военным окружным судом к 12 годам лишения свободы за госизмену и попытку теракта. На процессе Галэта* признал связь с представителями «Русского добровольческого корпуса» (внесён в список террористических групп и запрещён в РФ) и то, что готовил ряд терактов, в том числе на Пермском пороховом заводе и в здании УВД Перми. Свои поступки он объяснял идейными соображениями, виновным себя не признавал и от комментариев в СМИ отказывался.

В декабре прошлого года Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе отказал Галэте* в обжаловании приговора.

*В сентябре 2023 года Росфинмониторинг внес уроженца Белгорода Антона Галэту в список экстремистов и террористов.

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