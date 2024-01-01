Алёна Бронникова Осуждённый за госизмену чиновник из Перми не смог оспорить приговор Антона Галэту* признали виновным в госизмене и попытке теракта Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Бывшему пермскому чиновнику Антону Галэте* не удалось обжаловать приговор Центрального военного окружного суда в виде 12 лет лишения свободы за госизмену и попытку теракта. Об этом сообщает Properm.ru.

Согласно картотеке военного апелляционного суда (Московская область), рассмотрение апелляции состоялось 2 декабря. По информации издания, накануне заседания Галэта без объяснения причин сменил адвоката Дениса Трегубова на Алексея Бушмакова из Екатеринбурга, защищавшего в суде участников «скверного дела» и представлявшего интересы группы Anacondaz.

Сообщается, что после присоединения Крыма к России в 2014 году осуждённый установил связь с кураторами на территории Украины, которым передавал планы улиц Перми и координаты расположения промышленных и административных объектов. К документам он имел доступ как служащий департамента дорог и транспорта, затем как сотрудник департамента ЖКХ Перми.

Напомним, в мае бывшего сотрудника мэрии и краевого правительства суд признал виновным в попытке госизмены, в подготовке к теракту и публичном оправдании терроризма. В октябре он попытался обжаловать приговор.

Его задержали с поличным во дворе одного из зданий администрации на ул. Ленина. Сам виновный признал связь с представителями «Русского добровольческого корпуса» (внесён в список террористических групп и запрещён в РФ) и участие в подготовке ряда терактов, в том числе на Пермском пороховом заводе и в здании УВД Перми, объяснив свои поступки идейными соображениями.

*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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