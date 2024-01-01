Алёна Бронникова Осуждённый за госизмену чиновник из Перми пытается обжаловать приговор Суд рассмотрит жалобу в ноябре Поделиться Твитнуть

Антон Галэта* / фото: legart.livejournal.com

Бывший пермский чиновник Антон Галэта*, которого Центральный военный окружной суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену и попытку теракта, обжаловал приговор. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на Апелляционный военный суд в Москве, рассмотрение дела назначено на 18 ноября.

В мае бывшего сотрудника мэрии и краевого правительства суд признал виновным в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 275 УК РФ), в подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Его приговорили к 12 годам исправительной колонии строгого режима.

Коллеги мужчины сообщили, что он был задержан с поличным во дворе одного из зданий мэрии на ул. Ленина. Сам виновный признал связь с представителями «Русского добровольческого корпуса» (внесён в список террористических групп и запрещён в РФ) и участие в подготовке ряда терактов, в том числе на Пермском пороховом заводе и в здании УВД Перми, объяснив свои поступки идейными соображениями.

Галэта* в разные годы возглавлял отдел анализа и прогнозирования департамента макроэкономики администрации губернатора Пермского края и отдел коммунальной инфраструктуры в краевом министерстве ЖКХ. На момент задержания он работал в администрации Перми.

*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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