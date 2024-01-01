Названо имя пермского чиновника, осуждённого за госизмену Антон Галэта* ранее работал в мэрии Перми и в краевых структурах власти Поделиться Твитнуть

Антон Галэта* / фото: legart.livejournal.com

Стало известно имя пермского чиновника, которого Центральный военный окружной суд приговорил к 12 годам лишения свободы за госизмену и попытку теракта. Это бывший сотрудник департамента дорог и транспорта администрации Перми и МКУ «Содержание казённого имущества» Антон Галэта*. Об этом сообщает Properm.ru.

Галэта* в своё время занимал должность начальника отдела анализа и прогнозирования Департамента макроэкономики администрации губернатора Пермского края. Он также работал в пермском департаменте ЖКХ, был начальником отдела коммунальной инфраструктуры в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Коллеги мужчины подтвердили изданию, что с лета 2023 года они были в курсе того, что Галэта* подозревается в государственной измене. По словам сослуживцев, «он был задержан с поличным во дворе одного из зданий мэрии на ул. Ленина».

Антон Галэта* родился в Белгороде в 1982 году.

По информации собеседников портала, на процессе Галэта* признал связь с представителями «Русского добровольческого корпуса» (внесён в список террористических групп и запрещён в РФ) и то, что готовил ряд терактов, в том числе на Пермском пороховом заводе и в здании УВД Перми. Свои поступки он объяснил идейными соображениями.

*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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