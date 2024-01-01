Жителя Пермского края приговорили к 12 годам колонии за подготовку терактов Осуждённый сотрудничал с ВСУ Поделиться Твитнуть

В Центральном окружном военном суде вынесен приговор жителю Прикамья, который обвинялся в подготовке террористического акта и госизмене, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ во вторник, 21 мая.

Как сказано в информации ведомства, осуждённый с сентября по октябрь 2022 года «осуществлял сотрудничество с представителями Вооружённых сил Украины, заключавшееся в приготовлении им диверсионно-террористических акций на объектах промышленности и правоохранительных органов Перми».

Фигуранта признали виновным в попытке госизмены (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 275 УК РФ), в подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ), в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено три года администрировать интернет-сайты и каналы.

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