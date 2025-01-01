Налоговики пытаются обанкротить фрахтователя пермского танкера Дело будет рассматривать Арбитражный суд Поделиться Твитнуть

Федеральная налоговая служба направила в Арбитражный суд Пермского края иск с требованием признать банкротом ООО «Кама Шиппинг» — компанию, фрахтовавшую танкер «Волгонефть 212». Об этом сообщает интернет-ресурс «Новая Кубань».

Танкер «Волгонефть 212» потерпел крушение во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года: вместе с танкером «Волгонефть 239» он стал источником разлива тысяч тонн мазута, что привело к экологической катастрофе на побережье Чёрного моря.

Росприроднадзор оценил общий ущерб от катастрофы почти в 85 млрд руб., из которых 49,46 млрд руб. приходится на пермское ООО «Кама Шиппинг». Власти Анапы и Темрюкского района также подали иски о возмещении расходов на ликвидацию последствий аварии.

Причиной иска о банкротстве стал отказ от возмещения ущерба со стороны судоходной компании. Как сообщал «Новый компаньон», «Кама Шиппинг» в апреле нынешнего года отказалась возмещать экологический ущерб, мотивируя это тем, что выступает лишь фрахтователем судна и, следовательно, не может быть признана надлежащим ответчиком. Ссылаясь на ст. 316 Кодекса торгового мореплавания, представитель компании заявил в суде, что ответственность за загрязнение нефтью лежит на владельце судна, а ст. 219 того же кодекса освобождает фрахтователя от ответственности перед третьими лицами в случае разлива нефти. Собственником «Волгонефти 212» является ООО «Каматрансойл».

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