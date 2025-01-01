Алёна Бронникова
Движение на трассе Пермь–Екатеринбург оказалось заблокированным из-за фуры
Водитель не справился с управлением
На трассе Пермь—Екатеринбург 2 июля произошло ДТП, в результате которого движение на 328 км в Первоуральском районе Свердловской области было заблокировано. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает telegram-канал «ВЕТТА — ЭХ, ДОРОГИ».
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Вольво» 1998 г.р. не справился с управлением, не учёл дорожные условия и допустил наезд на металлическое ограждение. Прицеп фуры развернуло, частично перекрыв проезжую часть.
ДТП обошлось без пострадавших. Движение в сторону Екатеринбурга было временно ограничено.
Ранее стало известно, что в Прикамье 2 июля произошло смертельное ДТП в Куединском муниципальном округе. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, допустил занос, из-за чего машина съехала в левый кювет и опрокинулась. Водитель от полученных травм скончался на месте.
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