Алёна Бронникова Движение на трассе Пермь–Екатеринбург оказалось заблокированным из-за фуры Водитель не справился с управлением Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал "Госавтоинспекция Свердловской области"

На трассе Пермь—Екатеринбург 2 июля произошло ДТП, в результате которого движение на 328 км в Первоуральском районе Свердловской области было заблокировано. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщает telegram-канал «ВЕТТА — ЭХ, ДОРОГИ».

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Вольво» 1998 г.р. не справился с управлением, не учёл дорожные условия и допустил наезд на металлическое ограждение. Прицеп фуры развернуло, частично перекрыв проезжую часть.

ДТП обошлось без пострадавших. Движение в сторону Екатеринбурга было временно ограничено.

Ранее стало известно, что в Прикамье 2 июля произошло смертельное ДТП в Куединском муниципальном округе. Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, допустил занос, из-за чего машина съехала в левый кювет и опрокинулась. Водитель от полученных травм скончался на месте.

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