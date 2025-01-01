В Куединском округе Прикамья произошло смертельное ДТП Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД Пермского края

В Куединском муниципальном округе Пермского края 2 июля произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД региона.

Приблизительно в 4:45 по ул. Ленина в направлении ул. Удмуртской с. Большой Гондыр следовал автомобиль ВАЗ 2107, которым управлял мужчина 1987 г.р.

По предварительной информации, вблизи дома № 53а по ул. Ленина водитель не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, что привело к съезду в левый кювет и последующему опрокидыванию.

В результате инцидента водитель автомобиля скончался на месте от полученных травм, а пассажиру 1990 г.р. была оказана медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с настоятельным призывом строго соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, избегать управления транспортным средством в пьяном виде или утомлённом состоянии.

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