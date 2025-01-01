Экс-игрок пермского «Урал-Грейта» завоевал серебро чемпионата России среди ветеранов Он также назван лучшим защитником турнира Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Валерий Свидзинский, администратор юношеских составов пермского БК «Парма» и в прошлом игрок «Урал-Грейта», стал серебряным призёром чемпионата России по баскетболу среди ветеранов в возрастной категории 55+. Об этом сообщили в пресс-службе пермского баскетбольного клуба.

В решающем матче турнира, проходившего в Арзамасе, команда Свидзинского — курское «Динамо» — проиграла команде из Нижнего Новгорода, которой руководил Сергей Панов.

По итогам турнира Валерий Свидзинский был назван лучшим защитником чемпионата.

«Поздравляем и гордимся!» — говорится в сообщении Telegram-канала БК «Парма».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что спортсменка из Перми Софья Захарова стала призёром командного первенства Европы по дзюдо U18.

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