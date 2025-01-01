Спортсменка из Перми стала призёром командного первенства Европы по дзюдо U18
В Скопье (Северная Македония) состоялось командное первенство Европы по дзюдо среди юниоров до 18 лет, где пермячка Софья Захарова завоевала призовое место. Об этом сообщили в Министерстве спорта Пермского края.
В турнире участвовали 16 коллективов, и спортсменка из Перми сыграла ключевую роль в достижениях команды.
Захарова продемонстрировала отличные результаты, не уступив ни в одном поединке в своей весовой категории.
В финальном противостоянии российская сборная столкнулась с командой Франции, и исход встречи был очень напряжённым — 3:3.
Судьба "золота" решилась в результате случайного выбора, который принёс победу французским дзюдоистам. Таким образом, российская команда стала обладателем серебряных медалей.
Подготовкой Софьи Захаровой занимается тренер Фаниль Галимов.
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