В ряде округов Пермского края отключат радио и телевидение Ограничения введут 9 и 10 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр проведёт кратковременные отключения средств телерадиовещания в нескольких населённых пунктах Пермского края. Ограничения будут действовать в среду, 9 июля, и в четверг, 10 июля.

По информации Пермского филиала РТРС, не будет радиосигнала 9 июля с 11:00 до 18:00 в Чайковском. Планируется, что будут отключены программы Радио России. Продолжительность ограничений — не более часа.





Кроме того, 10 июля с 12:00 до 17:00 пропадёт телевещание цифрового пакета РТРС-2 в Северном Коммунаре. Сигнала не будет примерно два часа.





Недавно «Новый компаньон» писал, что на Пермской телебашне проводились профилактические мероприятия — проверка антенно-мачтовых конструкций, антенно-фидерных систем, энергетического оборудования и других важных компонентов. Трансляция цифровых пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2 осуществлялась в обычном режиме. При этом были возможны отключения аналогового вещания телеканала «Суббота».

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