В конце июня на Пермской телебашне запланирована профилактика Поделиться Твитнуть

пресс-служба Пермского филиала РТРС

На Пермской телебашне (по адресу ул. Техническая, 7) 26, 27, 30 июня и 1 июля будут проведены профилактические мероприятия. Об этом сообщили в Пермском филиале РТРС.

В рамках технического обслуживания будет проведена проверка антенно-мачтовых конструкций, антенно-фидерных систем, энергетического оборудования и других важных компонентов. Кроме того, специалисты проведут необходимые измерения и регулировку параметров вещательного оборудования для обеспечения высокого качества сигнала.

Трансляция цифровых пакетов программ РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться в обычном режиме, без каких-либо перерывов. При этом в два из этих дней, с 10:00 до 16:00, возможны отключения аналогового вещания телеканала «Суббота».

Также Пермский краевой РТПЦ сообщил о планируемых кратковременных отключениях телерадиовещания в Гайнах и Гремячинске.

В п. Гайны 23 июня с 13:00 до 16:00 будет приостановлено вещание цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России». А в Гремячинске 26 июня с 12:00 до 18:00 будет временно прекращена трансляция цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.