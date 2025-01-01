На пожаре в Прикамье спасены четыре человека Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Губахе (Пермский край) в многоквартирном доме на третьем этаже пятиэтажного здания вспыхнул пожар. Огнём были охвачены личные вещи и мебель. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сотрудники газодымозащитной службы, используя специальные средства спасения, эвакуировали из задымлённого помещения четырёх человек, включая одного несовершеннолетнего.

В ликвидации пожара участвовали 19 пожарных и пять единиц спецтехники. В результате происшествия один человек получил травмы. Общая площадь, повреждённая огнем, составила 20 кв. м.

МЧС России обращает внимание граждан на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности: «Не допускайте перегрузки электросетей, своевременно заменяйте изношенную проводку, не оставляйте электроприборы включёнными без присмотра, откажитесь от использования неисправного электрооборудования и позаботьтесь о страховании своего жилья».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что из-за ветхой проводки житель Прикамья лишился дома.

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