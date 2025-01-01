Из-за ветхой проводки житель Прикамья лишился дома Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В д. Архипова, расположенной в Кудымкарском муниципальном округе, днём 29 июня произошёл пожар, в результате которого мужчина остался без жилья. Огонь охватил надворные постройки и перекинулся на жилой дом. Владелец заметил возгорание на крыше, находясь на улице.

Для тушения пожара, охватившего 180 кв. м, потребовались усилия 14 пожарных, было привлечено пять единиц техники. «К счастью, обошлось без пострадавших», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

Согласно предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке надворных построек, что и привело к возгоранию.

МЧС России обращает внимание граждан на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности: «Не допускайте перегрузки электросетей, своевременно заменяйте изношенную проводку, не оставляйте электроприборы включёнными без присмотра, откажитесь от использования неисправного электрооборудования и позаботьтесь о страховании своего жилья».

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