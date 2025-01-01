Ректором Пермского педуниверситета переизбрали Константина Егорова За его кандидатуру проголосовало абсолютное большинство Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПГГПУ

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете 1 июля состоялась конференция, на которой избрали ректора вуза. По результатам подсчёта голосов университетское сообщество переизбрало действующего ректора Константина Егорова. За него проголосовало абсолютное большинство делегатов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Константин Егоров выступил с публичным отчётом о развитии университета с 2020 по 2025 год. В его докладе речь шла об образовательных и научно-исследовательских достижениях, а также о результатах в международной и воспитательной деятельности, социальном партнёрстве. Помимо этого, делегатам рассказали о модернизации инфраструктуры и совершенствовании кадрового потенциала вуза.

Как ранее писал «Новый компаньон», на пост ректора также претендовали доцент кафедры высшей математики и методики обучения математике, и.о. начальника научного отдела, кандидат педагогических наук Ирина Власова и декан исторического факультета, кандидат исторических наук Дмитрий Шмуратко.

Кандидаты представили свои варианты программы развития университета, а после презентации делегаты конференции высказали свои мнения относительно планов претендентов на ректорский пост. Затем состоялось голосование. По итогам подсчёта бюллетеней Константин Егоров сохранил ректорский пост. За него отдали свои голоса 86% делегатов.

Напомним, ранее Егоров занимал должность проректора по учебной работе ПГГПУ, а в 2019 году его назначили и.о. ректора университета. Его предшественником на этом посту был Алексей Колесников. В июне 2023 года Егоров стал председателем регионального Совета ректоров в Пермском крае.

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